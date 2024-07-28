“Promitheas” yüzer tesisi için kritik telekonferans toplantısı

Hafta içinde Rum Enerji Bakanlığı, Rum Doğal Gaz Altyapıları Şirketi (ETİFA) ve yüzer tesisle doğrudan bağlantısı bulunan “Cosco Shipping” ve Çinli “CPP Metron Consortium Ltd” yetkililerinin katılacağı bir telekonferans toplantısı yapılarak, yüzer tesisin inşasındaki aksaklıkların aşılmaya çalışılacak

Vasiliko’ya inşa edilmesi planlanan “Promitheas” yüzer tesisi için yarın kritik denilebilecek bir telekonferans toplantısı yapılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, hafta içinde Rum Enerji Bakanlığı, Rum Doğal Gaz Altyapıları Şirketi (ETİFA) ve yüzer tesisle doğrudan bağlantısı bulunan “Cosco Shipping” ve Çinli “CPP Metron Consortium Ltd” yetkililerinin katılacağı bir telekonferans toplantısı yapılarak, yüzer tesisin inşasındaki aksaklıkların aşılmaya çalışılacağını yazdı.

Gazete, CPP’nin, her ne kadar ETİFA ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetmiş olsa da, telekonferans toplantısına katılacağını ve CPP’nin Cosco şirketine borcu olup olmadığının yanı sıra, yanıtı bilinmeyen diğer soruların da açıklığa kavuşmasının beklendiğini kaydetti.

Cosco şirketinin daha önceden yaptığı işler için ödeme alması gerektiğinin kesinleşmesi halinde, büyük bir ikilem doğacağına işaret eden gazete, ya bu parayı ETİFA’nın ödeyeceğini ve mali sorunun aşılarak “Promitheas” yüzer tesisinin teslim alınacağını, ya da askıda olan konuların böyle kalmaya devam edeceğini ve yüzer tesisin Çinli şirketin elinde kalmaya devam edeceğini belirtti.

Gazete, Rum Yönetimi’ne bir süre önce yüzer tesisin maliyetinin 35 milyon euro olduğunun söylendiğini ancak günümüzde bu maliyetin hala aynı olup olmadığının bilinmediğini yazdı.

Haberde, ETİFA ile CPP arasında başka bir mali çekişme de olduğu ve CPP ile sözleşmenin tek taraflı feshinin ardından, ETİFA’nın bankalardan, müteahhit şirketin sözleşme gereği yatırmış olduğu yaklaşık 70 milyon euroluk teminatı ödemesini istediği kaydedildi.

Gazete, CPP’nin, ETİFA’nın bu teminatı almasını engellemeye çalıştığını belirtirken, yüzer tesisin kiralanması seçeneğinin de araştırılmakta olduğunu yazdı.

-Avrupa Komisyonu parasını geri istiyor

Gazete, bir diğer haberinde ise, Avrupa Komisyonu’nun Vasiliko’daki çalışmalarla ilgili birtakım usulsüzlükler tespit ettiğini ve projeye sağladığı 101 milyon euroluk finansmanın 68,6 milyon eurosunu geri istediğini yazdı.

Komisyon’un Enerji Bakanlığı’na konuyla ilgili mektup gönderdiğini kaydeden gazete, bakanlığın dünkü açıklamasında bu mektubun alındığını teyit ettiğini belirtti.

Gazete, bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sorunun, CPP şirketi, “Metron Energy Applications” şirketi, “Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group” şirketi ve “Wilhelmsen Ship Management” şirketinin kriterleriyle ilgili olduğunu kaydederek, iki konuda esaslı ihlaller yapıldığının tespit edildiğini yazdı.

