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Prenses Anne Kıbrıs’ta

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Prenses Anne Kıbrıs’ta
İngiltere Kralı Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, dün Güney Kıbrıs’a geldi.
Prenses Anne’in, adaya gerçekleştireceği ziyareti esnasında, ara bölgeyi ve Dikelya İngiliz üslerini ziyaret edeceğini yazan Alithia gazetesi, Prenses Anne’in, Başkanlık Sarayında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edileceğini de belirtti.
Prenses Anne’in, BM Barış Gücünün daveti üzerine, UNFICYP’teki hizmetleri ve katkılarından ötürü kendilerine teşekkür etmek için İngiliz Kraliyet Muhafız Alayına mensup İngiliz barış gücü askerleriyle bir araya geleceğini de yazan gazete, Prenses Anne’in bunun ardından ise, ara bölgeyi ve “Wayne’s Keep” mezarlığını ziyaret edeceğini kaydetti.
Prenses Anne’in, İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq’ın vereceği resepiyona da katılacağını ve adadaki ziyaretini Dikelya İngiliz Üslerine gerçekleştireceği ziyaretle tamamlayacağını kaydeden gazete, Prenses Anne’in, Dikelya İngiliz Üslerinde, silahlı kuvvetler mensupları ve aileleriyle bir araya geleceğini aynı zamanda Üslerde çalışan askerlerin çocukları için yeni bir okul açılışına katılacağını da ekledi.
 
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