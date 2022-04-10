Portekizli uzmanıda Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Dikmen Çöplüğüyle ilgili rapor

Eski Dikmen çöplüğünün peyzaj çalışmalarını yapan Portekizli uzmanın Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK), çöplükte gömülü olduğu iddia edilen 70 Paşaköy kökenli Rum kaybın hangi noktada gömülü olabileceğiyle ilgili ön rapor sunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, çöplüğün rehabilite edildiğini ve toprakla örtüldüğünü; zemine borular yerleştirildiğini ve metan gazının uzaklaştırılması için yeraltı depoları konulduğunu yazdı.

Gazete, KŞK Rum üyesi Leonidas Pandelidis’in Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklama yaparak, Portekizli uzmanın hazırladığı ön raporla ilgili Meclis Göçmenler Komitesi ile kayıp ailelerin bilgilendirildiğini söylediğini kaydetti.

Habere göre Pandelidis, kendilerinin de bunun üzerine güvenli bir yöntemle kazı yapılıp yapılamayacağı, bunun nasıl olacağı ve maliyetinin ne kadar olacağıyla ilgili üç soru yönelttiklerini belirtti.

Portekizli uzmanın güvenli şekilde kazı yapılabileceğine dair görüş belirttiğini ve bunun nasıl yapılabileceğiyle ilgili örnek verdiğini; metan gazının da sorun olmadığını ve temizlenebileceğini söylediğini ifade eden Pandelidis, prosedüre göre bölgedeki suni tepenin bir bölümünün kaldırılacağını kaydetti.

Pandelidis, bunun ilk rapor olduğunu ve üç raporun daha beklendiğini; son raporun da temmuz sonu verileceğini söyledi.

Habere göre Pandelidis, KŞK arkeologlarının bölgeye giderek başlangıç noktasında kazılara başlayacaklarını; orada toprak yol olduğunu ve üzerinde 25 metre yüksekliğinde tepe bulunduğunu, bunun bir bölümünün üst kısmından kaldırılacağını ve burada kazı çalışmalarının başlayacağını belirtti.

Pandelidis, buradan çıkacak olan tonlarca çöpün güvenli bir yöntemle başka yere depolanması gerekeceğini ve KŞK üyelerinin bölgeye yaklaşabilmesi için bölgeden çıkacak metan gazının temizleneceğini ifade etti.

Habere göre Pandelidis, bunun olacağına dair henüz karar alınmadığını da netleştirmek istediğini dile getirerek, KKTC’nin de bu konuda rızasının gerekli olduğunu ve şu anda yalnızca araştırma için onay verildiğini söyledi.

Bu iş için paranın da lazım olduğuna işaret eden Pandelidis, Portekizli uzmanın 15 milyon Euro gibi bir miktar dillendirebileceğini ve bunun da, komitenin yıllardır sahip olduğu bütçenin tamamı olduğunu; bu nedenle de ek kaynak bulmaları gerekeceğini belirtti.