Pompeo'dan Güney Kıbrıs'a süpriz ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın akşam saatlerinde Güney Kıbrıs'a kısa bir ziyaret yapacağı bildirildi.
Pompeo'nun yarın Katar'a yapacağı ziyaret sonrasında akşam saatlerinde Güney Kıbrıs'a gelerek saat 19.30 sıralarında Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Hristodulis'le görüşeceği belirtildi.
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