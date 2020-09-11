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Pompeo'dan Güney Kıbrıs'a süpriz ziyaret

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Pompeo'dan Güney Kıbrıs'a süpriz ziyaret
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın akşam saatlerinde Güney Kıbrıs'a kısa bir ziyaret yapacağı bildirildi.
Pompeo'nun yarın Katar'a yapacağı ziyaret sonrasında akşam saatlerinde Güney Kıbrıs'a gelerek saat 19.30 sıralarında Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Hristodulis'le görüşeceği belirtildi.
 
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