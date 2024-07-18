Polonyalılar Baf'ı tercih ediyor

Baf’ın, Polonyalılar için en popüler turistik destinasyon olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, 2023 yılına ait resmi verilere dayanarak her iki Polonyalıdan birinin Baf’ı tercih ettiğini yazdı.

Habere göre 2023 yılında Polonya’dan gelen kişi sayısı

Güney Kıbrıs’a gelen Polonyalıların yüzde 49’u ise kalmak için Baf’ı tercih ediyor.

Turizm rakamları

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Güney Kıbrıs’a haziran ayında gelen turist sayısında yeni bir artışın kaydedildiğini yazdı.

Gazete Rum İstatistik Ofisi'nin verilerine dayanarak bu yıl haziran ayında Güney Kıbrıs’a 482 bin 261 turist gelirken 2023 Haziran’da bunun 456 bin 985 olarak kaydedildiğini belirtti.

Haziran ayında en fazla turistin sırasıyla Birleşik Krallık, İsrail, Polonya, Almanya ve İsviçre’den geldiğini belirten gazete Birleşik Krallık’tan 171 bin 704 (yüzde 35.6); İsrail’den 51 bin 814 (yüzde 10.7); Polonya’dan 36 bin 202 (yüzde 7.5); İsviçre’den 23 bin 639 (yüzde 4.9); Almanya’dan 21 bin 552(yüzde 4.5) turistin geldiğini yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’a, Ocak-Haziran 2024 döneminde ise 1 milyon 652 bin 475 turist gelirken 2023 yılının aynı döneminde bu rakam 1 milyon 613 bin 690 olarak kaydedildi.