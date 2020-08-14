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Polis çavuşu ile eşi cinsel tacizden tutuklandı

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Polis çavuşu ile eşi cinsel tacizden tutuklandı
Güney Kıbrıs’ta, 56 yaşındaki bir polis çavuşu ile eşinin, bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulundukları gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi. 
Alithia ve diğer gazeteler, polis çavuşu ile eşinin dün, haklarında 4 gün tutukluluk emrinin verildiği Limasol Kaza Mahkemesi önüne çıkarıldığını yazdı.
Gazete, olayın, kız çocuğunun annesini şok eden bazı şeyleri anlatması ve bahse konu annenin olayı polise şikayet etmesi üzerine ortaya çıktığını yazdı.
Gazete, polis çavuşu ile kız çocuğunun annesinin akrabalık bağının bulunduğunu ve anne işe gittiği zaman çocukla, polis çavuşu ve eşinin ilgilendiğini belirtti. 
Habere göre, polis çavuşu, Limasol bölgesine bağlı bir köyde bir yabancının ölümüyle ilgili olarak kısa bir süre önce açığa alınmıştı.
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