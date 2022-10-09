Polemidya'da bir evde 16 kilo hintkeneviri

Limasol polisi, İngiliz Üs polisinin talebi üzerine Polemidya’da (Binatlı) sakin bir Rum’un evinde yaptığı aramada 16 kilo Hint keneviri türü uyuşturucu ele geçirdi.
Alithia’nın haberine göre iki bavul içinde bulunan uyuşturucuya el koyan polis, İngiliz Üs polisi ile ortaklaşa yürüttüğü tahkikat çerçevesinde olayla ilgisi olduğuna inanılan bir kişiyi daha arıyor.
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