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Piyangodaki skandal Güney’de de gündem oldu

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KKTC Devlet Piyangosu biletlerinin üzerine Erenköy Direnişi'ni temsilen yanlış fotoğraf basılması, Rum basınında da gündem oldu.

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Piyangodaki skandal Güney’de de gündem oldu

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Bir Fotoğraf Ortalığı Alevlendirdi – Kokkina’ya İlişkin Piyango Biletlerindeki Bir Fotoğraf Büyük Olay Oldu” başlıkları altında verdiği haberinde, Erenköy (Kokkina) Direnişi'nin yıl dönümü için basılan piyango biletlerindeki fotoğrafın KKTC’de büyük olaylara yer açtığını yazdı.
Gazete, söz konusu fotoğrafın “Nisan 1964’te EOKA mensuplarının Pendatahtilo’da (Beşparmak dağları) bulunan “Profiti İlia” kilisesinde asılı Türk bayrağını indirdikleri anda çekilmiş bir fotoğraf olduğunu, fotoğrafın orijinalinde kilisenin görünür olmasına karşın piyango biletlerinde kilisenin çıkarıldığını yazdı.
Haberi “Avrupa” gazetesinde yer aldığı şekliyle ve kupürüyle de yansıtan gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın açıklamalarına da geniş yer verdi.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Alithia: “İşgal Bölgelerinde Büyük Karmaşa – EOKA Üyelerinin Fotoğrafının Basılı Olduğu Piyangoyu Piyasaya Sürdüler”
Haravgi: “EOKA Mensuplarının Fotoğrafı Bulunan Biletler Büyük Olay”
Politis: “Piyango Biletleri Sebebiyle İşgal Bölgeleri Yangın Yeri”
 
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