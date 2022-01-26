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Pile’de bir internet kafe G-3 ile soyuldu

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Pile’de bir Kıbrıslı Rum’a ait, kumarhane olarak da çalıştırılan bir internet kafe dün maskeli iki kişi tarafından G-3 de kullanılarak soyuldu

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Pile’de bir internet kafe G-3 ile soyuldu
RMMO’nun terhis sırasında seferilerine zimmet ettiği G-3 tipi askerî tüfek dün karma köy Pile’de işlenen silahlı soygunda kullanıldı. Bir Kıbrıslı Ruma ait, kumarhane olarak da çalıştırılan bir internet kafe dün maskeli iki kişi tarafından G-3 de kullanılarak soyuldu. 
Politis ve diğer gazetelere göre, birinin elinde G-3 tipi askerî tüfek, diğerinin elinde tabanca olan maskeli iki kişi saat 17.00 sularında bir Kıbrıslı Rum tarafından çalıştırılan kafeye girdi. Hiçbir şey söylemeden kasaya yönelen maskeliler, çok daha fazla para bulunan kasadan sadece bin Euro aldı, beraberlerinde getirdikleri naylon torbaya koydu ve yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.
Gazete, olay yerine giderek güvenlik kamerası kayıtları da dahil incelemede bulunan Larnaka polisinin, maskeli olmaları nedeniyle failleri tespit etmekte zorlandığını ancak “ilk bakışta olayın ardında herhangi bir örgütlü suç planı olmadığına”  inandığını yazdı. 
 
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