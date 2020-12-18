Pile'ye 100 milyon Euro’luk yatırım

Pile turistik bölgesine, Edge Development Group ve NCH Capital Inc şirketleri tarafından milyonlarca euro değerinde yatırım yapılacağı belirtildi.

Politis gazetesi, ilgili projenin Pile sahil şeridine inşa edileceğini yazdı. Habere göre, Edge Müdürü Kiriakos Prokopiu, turizm ve konut şeklinde yapılacak yatırımın 15 ev, apartman daireleri ile 5 yıldızlı otel kapsayacağını belirtti.

Prokopiu, 2021 yılının ilk aylarında ilgili inşaat izinlerini de almayı ümit ettiklerini söylerken, ilgili projenin 100 milyon Euro’ya yaklaşmasının beklendiğini ifade etti.