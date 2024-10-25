Photoshop yapan 15 yaşındaki öğrenci tutuklandı

Larnaka’daki bir ortaokulda, bazı öğrencilerin ve öğretmenlerin photoshop kullanılarak, çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan 15 yaşındaki erkek öğrencinin tutuklandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, olayı araştıran İngiliz Üsleri polisinin, dün akşam, bazı öğrenci ve öğretmenlerin, photoshop kullanılarak fotomontajla çıplak fotoğraflarını sosyal medya üzerinden yayımlayan 15 yaşındaki öğrenciyi tutukladığını yazdılar.

Polisin, olaya başka öğrencilerin de karışıp karışmadığını belirlemek için öğrencilerin ifadelerini almayı sürdürdüğünü yazan gazete, bu olayın hem İngiliz Üsleri polisi hem de Rum Eğitim Bakanlığı tarafından araştırıldığını belirtti.

İlk araştırmalara göre, üzerinde oynandığı tespit edilen fotoğrafların daha sonra gençlerin sosyal medyadaki gruplarında paylaşıldığını belirten gazete, bazı kız öğrencilerin, yüzlerinin

müstehcen içerikli fotoğraflarda yer aldığını görmeleri üzerine bu olayın okulda infiale yol açtığını, derhal okul müdürlüğüne bilgi verildiğini yazdı.

Fotoğrafları sosyal medyada yer alan öğrencilerin velilerine okul idaresi tarafından derhal bilgi verildiğini yazan gazete, okul idaresinin, velililere fotoğrafların photoshop olduğunu da izahat ettiğini belirtti.

Gazete polisten elde ettiği bilgilere dayanarak, görgü tanıklarının olay faili olarak 3 kişiden söz ettiğini, bu kişilerin de gerek cep telefonlarının gerekse bilgisayarlarının incelemeye alındığını yazdı.

Habere göre olay kurban giden öğrenci ve öğretmenlerin de ifadesinin alınması bekleniyor.

Öte yandan Alithia gazetesi olayın, polise bağlı İnternet Suçları Müdürlüğü önünde olduğunu yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, 3 öğrencinin, okul saati dışında Photoshop kullanarak fotoğraflar üzerinde oynama yaptıklarını kabul ettiğinin görüldüğünü belirtti.