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PEO sendikasından Kıbrıslı Türkler için istihdam önerisi

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PEO sendikasından Kıbrıslı Türkler için istihdam önerisi
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“Tüm Kıbrıs İşçi Federasyonu” (PEO) sendikasının, Güney Kıbrıs’taki insan gücü ihtiyacının karşılanması için Kıbrıslı Türklerin değerlendirilmesi önerisinde bulunduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, PEO ile DEV-İş sendikalarının dün görüştüğünü ve görüşmede, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta istihdam edilmesinin ele alındığını yazdı.
Gazete, iki sendikanın ortak açıklamasına göre, Kıbrıslı Türklerin güneyde istihdam edilebilmesine yönelik iş birliğinin yoğunlaştırılmasının kararlaştırıldığını kaydetti.
Habere göre toplantıda ayrıca, 2023 yılı için belirlenen ortak eylem programında, sendikal hareketin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik katkısının artırılması konusunda uzlaşıya varıldı.
 
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