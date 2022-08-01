Pelenakos: GYÖ'ler için uygun şartların yaratılmasını bekliyoruz

Rum Sözcü Marios Pelekanos Rum yönetiminin, “Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) görüşülmesi için uygun şartların yaratılmasını beklediğini” söyledi.

Haravgi Pelakanos’un bu açıklamayı, “Türk ve Kıbrıs Türk tarafları 2017’den beri çözüm çizgisi olarak iki devlet çözümünü belirlemiş olmasına rağmen” yaptığına dikkat çekti.

Gazeteye göre Pelekanos dün bir anma töreninde Rum yönetiminin, BM Genel Sekreteri’nin, sunduğu "cesur” GYÖ’lerin görüşülmesi prosedürünü harekete geçirmesine ve “eşit şartlarda” yeni bir diyaloğun başlamasına müsaade edecek şartların yaratılmasını beklediğini söyledi.

Gazete “bunu da, öteki tarafın GYÖ’leri reddetmiş ve iki devlet çözümü dışındaki bütün görüşmelere kapıyı kapatmış olmasına rağmen yaptı” ifadesini kullandı.

