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Pasaportlar “bir alana bir bedava” gibi dağıtılmış

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Güney’deki Altın Pasaport skandalında pasaportların yüzde 51,81’inin yasa dışı yollarla verildiği ortaya çıktı

Pasaportlar “bir alana bir bedava” gibi dağıtılmış
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Güney Kıbrıs’ta patlak veren “altın pasaportlar” skandalını araştırmak için kurulan komitenin, yatırım programı aracılığıyla verilen bu vatandaşlıkların yarısının yasa dışı olarak verildiğini saptadığı bildirildi.
Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, “Altın Pasaportların Yarısı Bir Alana Bir Bedava… Rapor Başsavcılık’ta” başlıklı haberinde, komitenin 515 sayfalık raporunun önceki Cuma günü, Başsavcılığa sunduğunu ve rapordaki istatistiki bilgilere göre, pasaportların yüzde 51,81’inin yasa dışı yollarla verildiğini yazdı.
Gazete, raporda 2007-2016 yılları arasında verilen 2 bin 478 istisnai vatandaşlık ile 2007-2020 yılları arasında verilen “yüksek riskli” 417 vatandaşlıkla ilgili bilgilerin yer aldığını kaydetti.
Habere göre raporda, yasa dışı olarak verilen vatandaşlıkların büyük çoğunluğunu eş ve çocuklara verilen vatandaşlıkların oluşturduğu da gözlemlendi.
Gazete, dört üyeli araştırma komitesinin ceza, disiplin ve idari suçlarla ilgili önerilerde de bulunduğunu ve bazı vatandaşlıkların iptalinin de araştırılacağını kaydetti.
 
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