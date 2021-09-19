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Park kavgasında 63 yaşındaki kişi ağır yaralandı

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Park kavgasında 63 yaşındaki kişi ağır yaralandı
Baf’ta çıkan park yeri kavgasında, 32 yaşındaki bir şahıs 63 yaşındaki bir diğer şahsı ciddi şekilde darp etti.
Alithia gazetesi, önceki akşam 23:30 sularında, kaldırımda bir kişinin hareketsiz yattığı yönünde polise ihbar geldiğini, ambulansa hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki şahsın, park yeri kavgası sırasında 32 yaşındaki şahıs tarafından darp edildiğini söylediğini yazdı.
Söz konusu şahıs tutuklanırken, 63 yaşındaki şahsın tedavisi ise sürüyor.
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