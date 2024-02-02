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Paravan evlilik organizasyon çetesinin tarifesi 5 ile10 bin Euro arası

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Paravan evlilik organizasyon çetesinin tarifesi 5 ile10 bin Euro arası
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Europol’ün “Operational Task Force Limassol” kod isimli operasyonuyla çökertilen paravan evlilik çetesinin merkezinin Güney Kıbrıs olduğu, verdiği “hizmet” için müşterilerinden, 5 bin ile 10 bin Euro arasında bir ücret aldığı bildirildi.
Alithia’nın haberine göre, çökertilen çetenin, AB ülkelerinde serbest ikameti kolaylaştırmak üzere sağladığı paravan evlilik hizmeti tarifesini Rum Polis Basın sözcüsü Hristos Andreu açıkladı.  
Andreu operasyon kapsamında tutuklanan ve haklarında 7 Şubat’a kadar tutukluluk emri alınan 13 kişiden 4’ünün Portekiz ve Letonya’dan “gelinler” ile Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’ten “damatlar” arasında sahte nikah organize ettiğini anlattı. Çete üyeleri arasında Rumların da bulunabileceğine inanıldığını kaydeden Andreu, bugüne kadar Güney Kıbrıs’ta 133 paravan evlilik organizasyonu düzenlendiğini, sahte nikahların Aradip, Livadia ve Lefkoşa Rum belediyelerinde kıyıldığını belirtti.
 
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