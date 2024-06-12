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Paralimni'deki eski hastanenin çatısı çöktü, bir hasta yaralandı

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Paralimni'deki eski hastanenin çatısı çöktü, bir hasta yaralandı
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Pandemi döneminde “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Merkezi” olarak kullanılan Paralimni’deki eski hastanenin (sağlık ocağının) tavanı çöktü, olay sırasında kadın bir hasta hafif yaralandı.
Politis ve diğer gazetelere göre, olay pazartesi meydana geldi. Koridorunun tavanı çöken binanın tavanında büyük bir delik açıldı. Olay sırasında koridorda bulunan ve hafif yaralanan kadın hasta, “Mağusa Genel Hastanesi” acil servisine kaldırıldı.
Tavanın çökmesi hastalar ve hastane çalışanları arasında büyük bir kargaşa yarattı. Hastane binasının durumunu ilgililere ilettiklerini söyleyen ancak cevap bile alamadıklarından şikayet eden personel, “Bina yavaş yavaş yıkılıyor ama hiçbir yetkili birim kılını kıpırdatmıyor.” dedi.
Binada derhal tamir ve tadilat yapılmaması halinde daha büyük ve üzücü olaylar yaşanabileceğine dikkat çekiliyor.
 
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