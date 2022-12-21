banner875
banner885
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
535 0
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
24 0
 
29 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
31 0
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
14 0
"Altın Top" Messi'nin
11 0
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
19 0
banner878
banner887

Papazların atış talimi yapması 333 bin Euro’ya mal olmuş

banner898

banner825
Papazların atış talimi yapması 333 bin Euro’ya mal olmuş
banner892
Rum Sayştaylığın, geçen Şubat ayında bir fotoğrafla ortaya çıkan papazların RMMO atışına katılmalarına yönelik araştırmasının sonucu Rum basınında yer aldı.
Alithia gazetesi, Sayıştaylığın ilgili araştırmasında, "mecburi askerlik görevini yapma yükümlülüğünden muaf kişilerin
atış yapmasının RMMO'ya operasyonel bir yararı olmadığından, papazların atış talimi yapmasının sadece 333 bin Euro ekonomik maliyete neden olduğu" sonucuna vardığını yazdı.
Gazete, ilgili fotoğrafta, Konstantia Metroplitliğinden olan papazlar Protara beldesindeni “Fanos” bölgesindeki RMMO’ya ait atış alanında RMMO silahlarıyla atış talimi yaptıklarını anımsattı.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.