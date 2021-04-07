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Papadopulos'un 2004'teki konuşmasının perde arkası aralandı

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Papadopulos'un 2004'teki konuşmasının perde arkası aralandı
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Rum Yönetimi Eski Başkanı Tasos Papadopulos’un, 2004 yılındaki Annan Planı referandumu öncesinde, planın reddedilmesi için yaptığı halka sesleniş konuşmasının perde gerisinde yaşananlarla ilgili arşiv kayıtları yayınlandı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, yakın zamanda yayınlanan arşiv kayıtlarında, Papadopulos’un bu çağrıyı kendiliğinden veya duygusal hislerle yapmadığı; aksine bu eylemin tarihi, iyi hesaplanmış ve tartılmış siyasi eylem olduğu ifade edildi.

Arşivde, binlerce kişinin Papadopulos’a mektuplar gönderdiği, telefon açtığı ve mesajlar gönderdiğine de işaret edildi.

Papadopulos’un bu niyetiyle ilgili önce hükümet ortaklarına bilgilendirme yaptığının ve 5 Nisan 2004’teki toplantıda, siyasi parti liderlerini bu çağrıyı yapacağına dair bilgilendirdiğinin kaydedildiği arşivde, kimsenin buna itiraz etmediği ve tüm katılımcıların, Başkan’ın halkı bilgilendirme ve Annan Planı üzerinde görüş belirtme hakkı bulunduğu konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Haberde, Papadopulos’un 6 ve 7 Nisan 2004’teki programında eski Başkanlar Glafkos Kliridis ve Yorgo Vasiliu ile görüşmelerinin de yer aldığı kaydedildi.

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