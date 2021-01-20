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Pandemi mağdurları, kredi taksitlerinin ertelenmesini istiyor

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Pandemi mağdurları, kredi taksitlerinin ertelenmesini istiyor
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Pandemiden ve Rum yönetiminin aldığı kısıtlama önlemlerinden etkilenen çeşitli meslek gruplarının temsilcileri Rum Meclisi Ticaret Komitesi’nin dünkü birleşimine katılarak destek, likidite ve kolaylık sağlanması taleplerini iletti.

Fileleftheros, meslek gruplarının, devlet bütçesinin geçmesi halinde, yüzde 35’e kadar iş hacmini kaybeden işletmelerin işleyiş giderlerinin karşılanması için bir kereye mahsus toplam 200 milyon Euro destek ödeneği verilecek olmasından ve geçen yılki mali yardımdan yararlanamayanları da kapsayacak olmasından memnuniyet belirttiklerini yazdı.

Habere göre eğlence yeri, spor salonu, otel vb. işletmeciler, yeni moratoryumun geçen yıl kredi taksiti ertelenmesi kapsamına girmeyen işletmeleri kapsamaması nedeniyle Rum yönetiminin ve siyasi partilerin bankalara, kredi taksitlerinin ertelenmesi konusunda müdahale etmesi gerektiğine işaret etti.

Alithia, pandemiden etkilenen işletmelerin, devlet bütçesinin onaylanmasını ve devlet teminatı talep ettiklerini yazdı.

Gazete, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un da, 2021’in ilk aylarında turist akışı beklentisinde olmadıklarını açıkladığını yazdı.

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