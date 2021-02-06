Pandemi, Güney'in hellim ihracatını da etkiledi

Rum peynir üreticilerinin, 15 yıldan bu yana ilk kez, hellimdeki büyüme eğiliminin önemli ölçüde azaldığı, bunun özellikle Avrupa’nın birçok ülkesinde yeni kısıtlayıcı önlemlerin uygulamaya konduğu ve yeme-içme yerlerinin kapandığı 2020 yılının Ekim ayının akabinde gerçekleştiğine işaret edildi

Korona virüs pandemisinin yayılmasının önüne geçilmesi için Avrupa’da uygulamaya konan yeni kısıtlayıcı önlemlerin, hellim ihracatındaki artış eğiliminde düşüşe, siparişlerin de iptal edilmesine neden olduğu ifade edildi.

Rum peynir üreticilerinin, 15 yıldan bu yana ilk kez, hellimdeki büyüme eğiliminin önemli ölçüde azaldığını gördüklerini yazan Alithia gazetesi, bunun özellikle Avrupa’nın birçok ülkesinde yeni kısıtlayıcı önlemlerin uygulamaya konduğu ve yeme-içme yerlerinin kapandığı 2020 yılının Ekim ayının akabinde gerçekleştiğine işaret etti.

Gazeteye göre, konu hakkında Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamalarda bulunan Rum Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Yorgos Petru, ihracatın özellikle son üç ayda etkilendiğini söyledi.

Bu aylar için henüz bir istatistik bulunmadığını kaydeden gazete, Petru’nun, siparişlerin iptal edildiğini ve talebin azaldığını, bunun sonucunda da toplamda ihraç edilen 35 bin tondan, peynir üreticilerinin elinde 7 bin ton stok bulunduğunu ifade etti.

Haberde, karantinanın başladığı geçen yıl hellime olan talebinin büyük ölçüde etkilenmediğini ve son 15 yıldır meydana gelen yüzde 20-25’lik artış oranının, geçen yıl ekim ayına kadar yüzde 10’a düştüğü belirtildi.

Haberde, siparişlerin iptal edilmesi yüzünden üreticilerin elinde önemli ölçüde kullanılmayan inek sütü kalmasının beklendiği de kaydedildi.

Öte yandan, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından Kıbrıslı Türklerle doğrudan ticaret yapmasına dair korkular bulunduğunu da yazan gazeteye göre, Petru, Brexit sonrası dönemdeki hellim ihracatıyla ilgili gelişmeler konusunda endişe duyduğunu belirtti.

Petru, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın gündemine KKTC’yle doğrudan ticaret konusunu getirdiğini ve bunun İngiltere AB’de bulunduğu sürece gerçekleşemeyeceğini öne sürdü. Petru, böyle bir durumda, büyük olasılıkla İngiltere’ye ihracat yapılması için Kıbrıs Türk hellim üreticileriyle daha çok anlaşmalar yapılabileceğini ve Kıbrıs Türk hellim üreticilerinin daha ucuza üreteceklerini, çünkü Rum kesimine var olan denetimlere tabi olmayacaklarını iddia etti.

Birleşik Krallıkta yeniden kaydettirilen hellimin ticari markasının Kıbrıslı Türkleri de kapsadığını dile getiren Petru, çeşitli yönlerden kaynaklanan risklerden ötürü, hellimin geleceği konusunda endişe duyduğunu sözlerine ekledi.