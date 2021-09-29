Özel temsilci konusunda bile anlaşma sağlanamadı

New York'ta yoğun bir perde gerisi yaşandığını ve bunun özel temsilcinin kim olacağı ve hangi role sahip olacağı konusunda Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasında ortaya çıkan yoğun anlaşmazlık yüzünden, BM’nin New York’ta gerçekleştirilen üçlü görüşmenin sonucuyla ilgili bir açıklama yayınlanması konusundaki çabalarını zorlaştırdığı ifade edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, geçen pazartesi günü liderlerle gerçekleştirdiği gayri resmi üçlü görüşme ve Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilci atanması konusundaki açıklamasının, özel temsilci konusundaki fikir ayrılıklarına takıldığı ifade edildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, Kıbrıs saatiyle dün gece geç saatlere kadar, BM Genel Sekreterliğinin, Guterres’in pazartesi günü liderlerle gerçekleştirdiği gayri resmi görüşmeyle ilgili açıklamasının yayımlanmadığını yazdı.

Gazete “elindeki bilgilere göre, dün yoğun bir perde gerisi yaşandığını ve bunun özel temsilcinin kim olacağı ve hangi role sahip olacağı konusunda Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasında ortaya çıkan yoğun anlaşmazlık yüzünden, BM’nin New York’ta gerçekleştirilen üçlü görüşmenin sonucuyla ilgili bir açıklama yayınlanması konusundaki çabalarını zorlaştırdığını” kaydetti.

Gazete “aynı bilgilere dayanarak, bunun öncesinde taraflar arasında tüm gün süren istişarelerin olduğu gerilimli bir perde gerisi yaşandığını, taslakların gidip geldiğini ve en azından dün gece geç saatlere kadar tüm çabada olumlu bir sonuca varılmadığını” belirtti.

BM’nin Kıbrıs Türk ve Rum taraflarıyla gerçekleştirdiği istişarelerde iki anlaşmazlık ortaya çıktığını ve bunlardan birincisinin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs özel temsilcisinin adı ve yetkileriyle alakalı olduğuna işaret eden gazete, Rum tarafının BM Güvenlik Konseyine rapor verecek bir özel temsilci atanmasında ısrarcı olduğunu belirtti.

Yapılan istişareler sırasında ortaya çıkan ikinci ve daha esaslı olan anlaşmazlığın ise, diyaloğun yeniden başlamasıyla alakalı olduğunu kaydeden gazete, Rum tarafının müzakerelerin ne zaman ve hangi noktadan yeniden başlayacağıyla ilgili bir zaman takvimi ortaya konmasını istediğini aynı zamanda müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması gerektiği görüşünde olduğunu iletti.

Kıbrıs Türk tarafının ise egemen eşitliğin müzakerelerin başlamasından önce tanınması gerektiğinde ısrarcı olduğunu yazan gazete, bu durumun BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorununda atılacak bir sonraki adımlara yönelik kararlarını zorlaştırdığını ileri sürdü.

Fileleftheros ise konuyla ilgili habere “Temsilci Atanması Konusunda Karmaşa” başlığıyla yer verdi.