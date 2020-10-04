Ortak Covid-19 merkezi önerisi

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Ortak Covid-19 merkezi önerisi

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Kıbrıslı Rum Avukat Achilleas Demetriades, Lefkoşa Havalimanı bölgesinde her iki toplumdan Covid-19 ile hastaların tedavi görmeleri amacıyla bir hastanenin kurulmasını önerdi

Ortak Covid-19 merkezi önerisi
Kıbrıslı Rum Avukat Achilleas Demetriades, Lefkoşa Havalimanı bölgesinde her iki toplumdan Covid-19 ile hastaların tedavi görmeleri amacıyla bir hastanenin kurulmasını; hastanenin Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletleri’nin mali yardımıyla açılmasını ve Sağlık ile ilgili İki Toplumlu Teknik Komitesi tarafından yürütülmesini önerdi.
Kıbrıs Haber Ajansına açıklamada bulunan Demetriades, Covid-19 salgına karşı mücadelenin sona ermediğini; muhtemelen salgının ikinci dalgası olacağını belirtti ve BM Genel Sekreteri’nin iki toplum arası yeni Güven Artırıcı Önlemlerin uygulanması önemine işaret ettiğini söyledi.
Demetriades, “ilk amacımız salgının ele alınmasıdır” dedi ve salgının yeşil hatta durmadığını ve tüm ada için tehlikeler yaratıldığını belirtti.
Önerinin uygulanması amacıyla kendisinin hem BM hem AB, hem Kıbrıs hükümeti, hem Kıbrıs Türk tarafı, hem de Teknik Komitesinin üyeleri ile temaslar başladığını ifade eden Demetriades, Lefkoşa Hastanesinin her iki taraftan da ambulanslardan ulaşabilir bir yer olduğunu söyledi.
Söz konusu inisiyatifin iki toplumlu bir inisiyatif olduğu için hem AB hem de BM’den mali yardımı sağlanabileceğini ifade eden Demetriades, hastanenin açılması bir güven artırıcı önlem olarak uygulanabileceğini ve tüm Kıbrıslıları olumlu etkileyeceğini vurguladı.
Kıbrıs Haber Ajansı’na konuşan Demetriades, Sağlık için İki Toplumlu Teknik Komitesi’nin BM ile AB ile ortak bir şekilde hastanenin açılması için çalışmalarını yürütebileceğini ifade etti.
Demetriades, devamla, Covid-19 hastalarının Yoğun Bakım Koğuşunda da tedavi görebileceklerini söyledi.
“Yararları net olan tıbbi bakıma ek olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti toprakları olan ara bölgenin bir kısmını kurtarabileceğiz ve kullanabileceğiz” şeklinde konuşan Demetriades, aynı zamanda ekonomik alanını da olumlu etkileyebilir; doktorlar ve hemşireler için ve inşaat sektörü için yeni istihdam yerleri açılacağını belirtti.
Demetriades, böyle bir yaratıcı ve yararlı Güven Artırıcı Önlemin uygulanması “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm Kıbrıslıların çatı” olduğunu mesajını vereceğini ve müzakerelerin yeniden başlaması ışığında uluslararası topluluğun düşüncesini etkileyebileceğini vurguladı.
Demetriades, söz konusu önerinin iddialı olduğunu ancak gerekli siyasi iradeyle uygulanabileceğini inandığını söyledi.
Achilleas Demetriades, “düşük mali maliyetle samimi ve yararlı bir işbirliği bağlamında yeni ortak düşmanımızı birlikte yenebiliriz” dedi.
 
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