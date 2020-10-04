Ortak Covid-19 merkezi önerisi

Kıbrıslı Rum Avukat Achilleas Demetriades, Lefkoşa Havalimanı bölgesinde her iki toplumdan Covid-19 ile hastaların tedavi görmeleri amacıyla bir hastanenin kurulmasını önerdi

Kıbrıslı Rum Avukat Achilleas Demetriades, Lefkoşa Havalimanı bölgesinde her iki toplumdan Covid-19 ile hastaların tedavi görmeleri amacıyla bir hastanenin kurulmasını; hastanenin Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletleri’nin mali yardımıyla açılmasını ve Sağlık ile ilgili İki Toplumlu Teknik Komitesi tarafından yürütülmesini önerdi.

Kıbrıs Haber Ajansına açıklamada bulunan Demetriades, Covid-19 salgına karşı mücadelenin sona ermediğini; muhtemelen salgının ikinci dalgası olacağını belirtti ve BM Genel Sekreteri’nin iki toplum arası yeni Güven Artırıcı Önlemlerin uygulanması önemine işaret ettiğini söyledi.

Demetriades, “ilk amacımız salgının ele alınmasıdır” dedi ve salgının yeşil hatta durmadığını ve tüm ada için tehlikeler yaratıldığını belirtti.

Önerinin uygulanması amacıyla kendisinin hem BM hem AB, hem Kıbrıs hükümeti, hem Kıbrıs Türk tarafı, hem de Teknik Komitesinin üyeleri ile temaslar başladığını ifade eden Demetriades, Lefkoşa Hastanesinin her iki taraftan da ambulanslardan ulaşabilir bir yer olduğunu söyledi.

Söz konusu inisiyatifin iki toplumlu bir inisiyatif olduğu için hem AB hem de BM’den mali yardımı sağlanabileceğini ifade eden Demetriades, hastanenin açılması bir güven artırıcı önlem olarak uygulanabileceğini ve tüm Kıbrıslıları olumlu etkileyeceğini vurguladı.

Kıbrıs Haber Ajansı’na konuşan Demetriades, Sağlık için İki Toplumlu Teknik Komitesi’nin BM ile AB ile ortak bir şekilde hastanenin açılması için çalışmalarını yürütebileceğini ifade etti.

Demetriades, devamla, Covid-19 hastalarının Yoğun Bakım Koğuşunda da tedavi görebileceklerini söyledi.

“Yararları net olan tıbbi bakıma ek olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti toprakları olan ara bölgenin bir kısmını kurtarabileceğiz ve kullanabileceğiz” şeklinde konuşan Demetriades, aynı zamanda ekonomik alanını da olumlu etkileyebilir; doktorlar ve hemşireler için ve inşaat sektörü için yeni istihdam yerleri açılacağını belirtti.

Demetriades, böyle bir yaratıcı ve yararlı Güven Artırıcı Önlemin uygulanması “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm Kıbrıslıların çatı” olduğunu mesajını vereceğini ve müzakerelerin yeniden başlaması ışığında uluslararası topluluğun düşüncesini etkileyebileceğini vurguladı.

Demetriades, söz konusu önerinin iddialı olduğunu ancak gerekli siyasi iradeyle uygulanabileceğini inandığını söyledi.

Achilleas Demetriades, “düşük mali maliyetle samimi ve yararlı bir işbirliği bağlamında yeni ortak düşmanımızı birlikte yenebiliriz” dedi.

