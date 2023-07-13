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“Oroklini” bölgesine Rus işadamından 50 milyon Euro’luk yatırım

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“Oroklini” bölgesine Rus işadamından 50 milyon Euro’luk yatırım
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“Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olan ve Limasol’da daimi ikamet eden Rus uyruklu bir işadamının Larnaka’nın “Oroklini” bölgesine 50 milyon Euro’yu aşan bir yatırım yapacağı açıklandı.
Politis ve diğer gazeteler, Rus işadamının söz konusu bölgede bulunan 57 bin metrekarelik alanda 89 villalık büyük bir proje için başvuruda bulunduğunu, arazi devri ve diğer gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte inşaatın 2024 yılı başlarında başlamasının öngörüldüğünü yazdılar.
 
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