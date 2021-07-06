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Ora’da kara bir sessizlik

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Yangında en büyük zararı gören Larnaka’ya bağlı Ora köyündeki görüntüler ürkütücü

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Ora’da kara bir sessizlik
 
Kıbrıs’ın güneyinde yayınlanan Reporter.com yangının yakıp geçtiği Larnaka’ya bağlı Ora köyüne gitti.
İlgili haberi yorumsuz yayınlıyoruz:
“Ora’da yürek burkan görüntüler…Kara bir sessizlik… Görüntüler ürkütücü. Büyük yıkımın ve büyük acının görüntüleri.
Nüfusu 120 olan Larnaka’nın küçük dağ köyü Ora, Cumartesi günü öğleden sonra kendini gösteren ateşli kabustan en fazla zararı gördü. Yaralarını hesaplamak günler alacak.
Ora’yı ziyaret edenlere benzersiz görüntüler sunan bir zamanlar yeşil ve büyüleyici manzara, saniyeler içinde yerini iç karartıcı ve yürek burkan bir manzaraya bıraktı.


Reporter kameramanlarının kaydettiği görüntülerin kendileri konuşuyor. Oksijen sağlayan ağaçlar şimdi yanmış durumda ve kurtarılmayı bekliyorlar. Ertesi gün raporu, üçü daimi ikametgah olan 25 konutun yandığını, maddi ve manevi büyük bir hasarın olduğunu gösteriyor.
Ora toplumu lideri Aristos Miltiadu “saniyelerle yarıştık, iyi olan şu ki yaşlıları çok kısa sürede tahliye etmeyi başardık. Ora 20 dakika içerisinde tahliye edildi” dedi.
Miltiadu’nun da dediği gibi, beş köylü, köyün evlerini kurtarmak için orada kaldı. “Tehlikeli bir şekilde beş kişiyle köyü kurtardık. Yangın onların da kapılarını çalmak üzere olduğu için ayrılamadılar. Onlar kalınca ben de kaldım. Kıvılcımlar her yandaydı. Ne yaşandığını gördük ve EMAK ve İtfaiye’den insanları getirdik ve yardımcı oldular. Sonra gitmek zorunda kaldılar, ancak gelişleri köyü kurtardı. Bütün evler yanacaktı çünkü birbirine bitişik yapılar.”
 
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