“Önlemler iyi bir ortam yaratabilecek”

Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisi başkanı Annita Dimitriyu, Kıbrıs sorununda başlayan yeni hareketlilik ışığında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e bir mektup gönderdi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Dimitriyu’nun mektupta, tek gayelerinin Kıbrıs sorunundaki uzayan çıkmazın aşılmasına yol açacak her türlü çabaya katkıda bulunmak ve bunu desteklemek olduğunu dile getirdiğini iletti.

Dimitriyu bunun için uygun bir ön hazırlığın yanı sıra, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden, Guterres çerçevesi temelinde, aynı zamanda üzerine mutabakata varılan ve siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çerçevesinde yeniden başlamasına dair tezlerine ihtiyaç olduğunu ileri sürdü.

Kıbrıslı Türklerle ilgili önlemler konusunda ise bunun olumlu bir inisiyatif olduğunu savunan Dimitriyu, bunun iki toplum arasında iyi bir ortam oluşmasına yardımcı olabileceğini, aynı zamanda sahip oldukları samimi irade konusunda uluslararası topluma doğru mesajlar gönderdiğini savundu.

