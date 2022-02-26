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Önce çaldılar, sonra yakmaya kalktılar

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Önce çaldılar, sonra yakmaya kalktılar
 Paralimni bölgesinde tekne sahiplerine hizmet veren bir şirketin binasına giren hırsızların, para çalmakla kalmadığını, aynı zamanda binayı da ataşe verdiği belirtildi. 
Haravgi gazetesi, itfaiye birimleri tarafından söndürülen yangın neticesinde binanın giriş kısmının zarar gördüğünü yazdı.
Habere göre polis olayla ilgili araştırma sonucunda, yangından önce şirkette, içinde 6 bin Euro para bulunan para kasasının çalındığını tespit etti. 
Gazete polisin, hırsızların izlerini kaybettirmek amacıyla şirketteki kamera sistemine zarar vermek için yangın çıkardığı olayı üzerinde durduğunu yazdı.
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