banner762
Basın-Sen Meclis önünde basın açıklaması yaptı
Basın-Sen Meclis önünde basın açıklaması yaptı
14 0
Dünyayı ne bekliyor
Dünyayı ne bekliyor
13 0
 
“Ehliyetler kasaptan et dağıtır gibi verilirse bunlar olur”
“Ehliyetler kasaptan et dağıtır gibi verilirse bunlar olur”
94 0
GAÜ, Lefkoşa’da kazandı
GAÜ, Lefkoşa’da kazandı
8 0
İktisatbank BTM 1.Lig’de hafta içi mesaisi
İktisatbank BTM 1.Lig’de hafta içi mesaisi
49 0
32 0
Çevreye saygı parayla olmuyor
Çevreye saygı parayla olmuyor
23 0
banner797
banner794

Omiru’ya göre Türkiye konfederasyon istiyor

banner476

Omiru, “Türkiye, Kuzey’in sahibi, Güney’in ise ortağı olmayı, böylece adanın tümüne nüfuz etmeyi amaçladığı için, Yunanistan veya Kıbrıs’la sınır komşusu olmasını sağlayacak iki devleti çözümü değil, gevşek bir konfederasyonu istemekte”

banner714
Omiru’ya göre Türkiye konfederasyon istiyor
Eski Rum Meclis ve EDEK Parti Başkanı Yannakis Omiru, “Türkiye’nin iki devletli çözüm değil konfederasyon istediği” iddiasında bulundu.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, eski Rum Meclisi ve EDEK Parti Başkanı Yannakis Omiru’yla gerçekleştirilen bir söyleşiye yer verdi.
Omiru söyleşisinde özetle, siyasi yaşamı boyunca edindiği tecrübe ve yaşadığı olaylara ilişkin yazdığı kitaptan bahsetti.
Söyleşisinin Kıbrıs sorununa ilişkin kısmında Omiru, “Kuzey’in sahibi, Güney’in ise ortağı olmayı, böylece adanın tümüne nüfuz etmeyi amaçladığı için, Yunanistan veya Kıbrıs’la sınır komşusu olmasını sağlayacak iki devleti çözümü değil, gevşek bir konfederasyonu istediği” iddiasında bulundu.
Kıbrıs Rum tarafınca Güven Yaratıcı Önlemler adı altında sunulan önerilere karşı olmadığını ancak bu öneriler konusunda, Türkiye’nin istediğinin olmasına sebebiyet verilebileceğinden dikkatli olunması gerektiğini belirten Omiru, içte birlik ve uluslararası alan ile AB’de daha aktif olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.


 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.