banner762
Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı
Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı
64 0
Köpeklerinin tüylerinden atkı ve bere dikiyor
Köpeklerinin tüylerinden atkı ve bere dikiyor
18 0
 
20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış
20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış
11 0
Cimnastik Federasyonu, farkındalık yarattı
Cimnastik Federasyonu, farkındalık yarattı
15 0
Bugüne kadar bildiklerinizi unutun: Afrodizyak etkili 10 yiyecek
Bugüne kadar bildiklerinizi unutun: Afrodizyak etkili 10 yiyecek
13 0
Vatandaş et yiyemez oldu
Vatandaş et yiyemez oldu
53 0
Bakımeviyle ilgili soruşturma açılacak
Bakımeviyle ilgili soruşturma açılacak
16 0
banner797

Omicron, koğuşa, Delta yoğun bakıma

banner476

Güney Kıbrıs'ta yoğun bakımda tutulan 37 hastanın tamamı entübe halde. Koğuşlarda tedavi gören hastaların yüzde 75-77’si Omicron, yoğun bakımda tedavi görenlerin yüzde 91’i de Delta versiyonu bulaştı

banner714
Omicron, koğuşa, Delta yoğun bakıma

Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik göstergesindeki düşüşün durduğu ve çocuk vaka sayısının artmaya başladığı belirtilirken enfekte olup hastaneye giriş yapan 5 kişiden sadece birinde kronik rahatsızlık taşıyor olması da dikkat çekti.

Fileleftheros ve diğer gazetelerin Güney Kıbrıs’ın dün yayımlanan güncellenmiş 14 günlük epidemiyolojik göstergesine dayandırdığı habere göre, tedavi altına alınmış, yaş ortalaması 66 olan 232 hastadan yalnızca 35’inin kronik hastalığı var.

Yoğun bakımda tutulan 37 hastanın tamamı entübe halde. Koğuşlarda tedavi gören hastaların yüzde 75-77’si Omicron, yoğun bakımda tedavi görenlerin yüzde 91’i de Delta versiyonu bulaştı. Enfekte olan hasta sayısındaki artışın, okullarda yapılan test sayısı ile doğru orantıda arttığına işaret edildi.

SAĞLIK BAKANI DA POZİTİF

Yine Fileleftheros dün açıklanan 3 bine yakın yeni vaka arasında Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas’ın da olduğunu yazdı.

Gazete Hacipandelas’ın kişisel sosyal medya hesabından, test sonucunun pozitif çıktığını, aşılı olduğu için hastalık semptomlarını hafif geçirmekte olduğunu açıkladığını yazdı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.