Olayları taraftarlar başlattı

Limasol’da Grivas’ı anma törenine giden bir grup APOEL taraftarı, Apollana taraftarlarıyla tartışmaya başladı, kavga büyüdü, ortalık savaş alanına döndü, 7 polis yaralandı

Limasol’da Yeorgios Digenis Grivas’ın sığınağının bulunduğu alan önceki gün savaş meydanına dönüştü.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Limasol’da önceki gün Grivas için düzenlenen anma töreni çerçevesinde genç gruplar arasında yaşanan olaylara geniş yer verdi.

APOEL ve APOLLONA taraftarlarından oluşan genç gruplar arasında yaşanan tartışmanın, birbirlerine taş atma olayına dönüştüğünü yazan gazete, kavganın daha sonra yan sokaklara sıçradığını, araçlara, mağazaların vitrinlerine, çöp bidonlarına zarar verildiğini belirtti.

Çok sayıda polis ve çevik kuvvet polisinin olaya müdahale ettiğini belirten gazete, olaylar neticesinde 7 polisin de yaralandığını yazdı.

Habere göre "EOKA Mücadelecileri Derneği” konu hakkında yaptığı açıklamada, Grivas’ın sığınağının ve mezarının olduğu yerde düzenlenen törende kargaşa yaratma niyetinde olan kişilerden söz ederek tören öncesinde de Grivas’ın mezarına zarar verilmesi niyetinin bulunduğunu kaydetti.

Dernek açıklamasında, yetkili kişilerin gerekli tedbirleri alması gerektiğine de vurgu yapıldı.

Gazete, Grivas’ın anılması töreninde, RMMO eski Komutanı İlias Leontaris’in konuşma yaptığı sırada bir grup APOEL taraftarının Grivas’ın sığınağının olduğu alana girerek Apollana taraftarlarıyla tartışmaya başladığını yazdı.

Alanda bulunan polisin, grupları ayırmaya çalıştığını ancak kavganın daha sonra taş atmaya dönüştüğünü, daha sonra sopaların da kullanıldığını yazan gazete, çıkan kargaşanın, törene katılan kişilerde rahatsızlık yarattığını belirtti.

Habere göre APOEL taraftarları da Facebook hesapları üzerinden “utanç da utandı” başlıklı bir açıklama yaptı.

ΑPOEL açıklamasında “mezarlık içinde atılan patlangaçtan dolayı liderlerinin kemiklerinin sızladığını, her yıl 100-150 kişilik bir heyetle, silahsız ve başları dik, ebedi liderinin halefleri olarak oraya gittiklerinden” bahsetti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi haberi “Zorbaları Video Aracılığıyla Arıyorlar” başlığıyla verirken günler öncesinde gerek polise gelen bilgilerin gerekse "EOKA Mücadelecileri Derneği’nin” olası olay çıkacağına dair söylemlerde bulunarak tedbir alınması istemesinin, en kötü şekliyle teyit edilmiş olduğuna dikkati çekti.

Gazete haberinde olaylar neticesinde 6 polisin ve 2 vatandaşın yaralandığını yazdı.

Habere göre Limasol Polis Basın Sözcüsü Leftheris Kiriaku konu hakkında yaptığı açıklamada, kriz masasının devrede olduğunu, etkinlik çerçevesindeki polis sayısında, geçmiş yıllara oranla üç katı polisin kullanıldığını, 80’i aşkın polisin yer aldığını ifade etti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Limasollu taraftarlar arasında olay yaşanacağına dair birkaç gün önce polise bilgi geldiğini ancak taşkınlıkların, organize ve silahlı bir şekilde Lefkoşa’nın güneyinden (APOEL Lefkoşa takımıdır) geldiğine dikkati çekti.

Politis gazetesi ilgili haberi “Pazar Gününün Akılsızları” başlığıyla verirken APOEL ve Apollana taraftarlarının, Grivas’ın anma törenine giderek aralarında kavga ettiklerini yazdı.

Gazete olaylar neticesinde polislerin ve vatandaşların da yaralandığına dikkati çekti.

Haravgi gazetesi ilgili haberi “Utançtan bir kez daha utandık-Grivas’ın Töreninde Yaralanmalar ve Kavgalar” başlığıyla aktardı.

AKEL

Haravgi gazetesine göre AKEL ise konu hakkında yaptığı açıklamada hükümetin, DİSİ ve ELAM’ın bir kez daha “Kıbrıs’ın felaketini” anarak demokratik duygulara zarar verdiğini belirtti.

AKEL adına açıklama yapan Aristos Aristotelus, “darbe ve işgalden nerdeyse yarım asır sonra Grivas ve EOKA B’nin şakşakçılarının pişmanlık duymayan kişiler olmayı sürdürdüğünü” ifade etti.

