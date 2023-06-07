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“Olay, münferit olarak ele alınmalı”

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“Olay, münferit olarak ele alınmalı”
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Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, sosyal medya hesabı Twitter aracılığıyla bir açıklama yaparak 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç Asya Karaali’nin darp edilmesini kınadı.
Dimitriu yaptığı açıklamada, şiddet, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına ilişkin olayları kınadığını ifade etti.
Dimtriu ayrıca son günlerdeki şiddet, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı olaylarının, münferit olarak ele alınmaması gerektiğini de belirtti.
 
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