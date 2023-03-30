Okul panosuna EOKA’cı fotoğrafı

Larnaka’da bir okula, EOKA mensubu Avksendiu’nun ELAM amblemi içeren bir fotoğrafının asılması tepkiye neden oldu

Larnaka’da bir ilkokulun panosuna, EOKA mensubu Grigoris Avksendiu’nun ELAM amblemi içeren bir fotoğrafının asılmasının, tepkiye neden olduğu haber verildi.

Fotoğrafın başka fotoğraflarla birlikte, Güney Kıbrıs’ta EOKA’nın kuruluşunun kutlandığı 1 Nisan yıldönümü kutlamaları nedeniyle okulun panosuna asıldığını yazan Haravgi gazetesi, Avksendiu’nun resminin yer aldığı siyah beyaz fotoğrafta Avksendu’ya ait bir sözün de yer aldığını aynı zamanda fotoğrafın arka planında ise Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM’a ait büyük bir amblemin bulunduğuna işaret etti.

Fotoğrafta kanatları açık halde olan bir kartal resmi bulunduğunu da yazan gazete, fotoğrafın, AKEL partisi ile AKEL milletvekili Andreas Pasiurtidis’in müdahalesinin ardından kaldırıldığını ifade etti.

Gazete, AKEL milletvekili Pasiurtidis’in gazeteye yaptığı açıklamada “bir kahramanın resminin ELAM gibi bir partinin amblemiyle söz konusu noktaya neden ve nasıl asıldığının araştırılması gerektiğini” söylediğini ekledi.

