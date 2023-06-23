Öğretmen çocuk pornosundan tutuklandı

Güney Kıbrıs'ta ortaokulda görev yapan bir öğretmen "çocuk pornosu, çocuğun cinsel istismarı ve taciz etmek maksatlı takip suçlarından" gözaltına aldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, polisin söz konusu şahsın evinde yaptığı aramada, bir adet cep telefonu, iki adet laptop, iki hard disk ve bir USB tespit ederek, incelenmek üzere el koyduğunu yazdı.

Haberde, şahsın Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verildiği ifade edildi.

