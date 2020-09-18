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Öğrenciler sınıflarda bayıldı

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Öğrenciler sınıflarda bayıldı

Rum kesiminde, öğrencilerin sınıflarda maske takmasının zorunlu olması ve yüksek hava sıcaklıklarının, öğrenciler için problem teşkil ettiği ifade edildi.

Haravgi gazetesi, Rum tarafındaki “Tüm Kıbrıs Öğrenci Koordinasyon Komitesi (PSEM)’in”, Rum tarafındaki ortaokul ve liselerde dün yaşanan bayılma olayları konusunda Rum Eğitim Bakanı’na bir mektup göndererek, maske kullanımının yüksek hava sıcaklığıyla bağlantılı olarak öğrencilerde probleme neden olduğunu ve buna çözüm bulunması gerektiğini ifade ettiğini aktardı.

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