"Oğlunuz Türkiye'de diye yalanlar söylendi"

Kendisi 17 yaşındayken Barış Harekatı’nda asker olan 21 yaşındaki abisinden, savaş başladıktan sonra bir daha haber alamayan Kıbrıslı Rum Katerina Andonas, bu süreçte kendilerine yalanlar söylendiğini ve dalga geçildiğini anlattı

Kıbrıs sorunundaki dramatik boyutlardan biri olan kayıpların akıbetinin belirlenmesi hususunda, bazı kayıp yakınlarına yalanlar söylendiğiyle ilgili bilgiler ortaya çıktı.

Politis gazetesi, kayıp yakınlarından birisi olan Katerina Andonas’ın, kendilerine söylenen yalanlar ve bugüne kadar yaşadıklarıyla ilgili anlattıklarını aktardı.

Habere göre, Andonas, kendisi 17 yaşındayken Barış Harekatı’nın başladığını ve o dönemde asker olan 21 yaşındaki abisinden, savaş başladıktan sonra bir daha haber alamadıklarını söyledi.

Andonas, annesinin yıllarca oğlunu beklediğini, odasını hep bir gün dönecekmiş gibi hazır tuttuğunu, öldüğüne asla inanmadığını ve bu süreçte kendilerine hiç psikolojik destek verilmediğini; hep kendi kendilerini avuttuklarını kaydetti.

Katerina Andonas, kayıplardan bazılarının kalıntılarına ulaşılmasıyla ilgili aileleri bilgilendirme toplantılarına psikologların geldiğini ancak bunca yıl kendi kendilerini destekledikleri için bu aşamada onlara ihtiyaçları olmadığını ifade etti.

Bu süreçte kendilerine yalanlar söylendiğini ve dalga geçildiğini söyleyen Andonas, kimi zaman birilerinin gelip, kardeşinin yaşadığını ve dağda görüldüğünü söylediği yönünde bilgi verdiğini belirtti. Andonas, kardeşinin Türkiye’de olduğu ve geri getirileceği ya da Türk kadınlarıyla evlendirildiği ve Türklerin kendisini dağda tuttuğu yönünde de bilgi aldıklarını kaydetti.

Andonas, annesiyle dalga geçtiklerini ve buna çok kızgın oluğunu söyleyerek, kardeşinin kalıntılarına ulaşıldığını ve kimlik tespitinin yapıldığını, annesinin de oğlunun kalıntılarına ulaşılmadan önce hayatını kaybettiğini belirtti.

Habere göre, Andonas, kayıpların vatan için kendilerini feda ettiklerini ve sağcı ya da solcu, Kıbrıslı Türk ya da Rum olmaksızın, insani acıların renk, dil ya da din ayırt etmediğini söyledi.

