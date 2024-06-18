Oğlunu kaçıran anneye iki yıl hapis cezası

Güney Kıbrıs’ta Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2021 yılında 5 yaşındaki oğlunu, yakın akrabalarıyla birlikte babasından kaçıran anneye iki yıl hapis cezası verdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan h abere göre bahse konu anne, oğlunu KKTC üzerinden, Güney Kıbrıs’tan Türkiye’ye kaçırmıştı. Anne geçen yıl Eylül ayında Yunanistan’da tutuklanarak, Ekim 2023’te Güney Kıbrıs’a iade edilmişti. Annenin, Yunanistan'a gittiği 2023 yılına kadar çocuğu ve annesiyle birlikte Türkiye’de yaşadığı saptandı.

Anneanne ve teyzenin de Şubat 2022’de Atina’da tutuklandığını anımsatan gazete, mahkemenin bu kişiler hakkında da 18 ay hapis cezası verdiğini yazdı.

Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada iki yıl hapse mahkum edilen annenin, Ekim 2023 tarihinden davanın görülmesine kadar Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu kaydedildi.

