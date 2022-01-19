Ocak sonuna kadar Güney Kıbrıs'tan elektrik alınacak

Güney Kıbrıs’ın KKTC’ye 23 Aralık 2021’de itibarıyla vermekte olduğu elektrik enerjisini, miktarını artırarak Ocak sonuna kadar vermeye devam edeceği bildirildi.

Alihtia’nın Rum Haber Ajansı’na dayandırdığı haberde Rum yönetiminin elektrik üretiminde sıkıntı yaşayan KKTC’ye 23 Aralık 2021’den beri ihtiyacının yüksek olduğu 16.00-21.30 saatleri arasında sağladığı elektrik enerjisini Ocak ayı sonuna kadar 35 megavattan 60 megavata çıkararak sürdüreceği kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ın KKTC’nin elektrik enerjisi talebine Şubat ayı sonuna kadar ancak verdiği elektrik enerjisi miktarını değiştirerek devam edeceği de kaydedildi.