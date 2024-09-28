Nuris’in çektiği dikenli teller kaldırılıyor

Rum Göç Müsteşarı Nikolas Yoannidis’in, eski Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris zamanında Akça bölgesinde, ara bölgenin Güney Kıbrıs sınırına çekilen dikenli tellerin yararından çok zararı dokunduğunun Rum polisinin rapora yansımasının ardından, Rum Bakanlar Kurulu’na dikenli tellerin kaldırılmasını önermeye hazırlandığı bildirildi.

Fileleftheros “Dikenli Teller Yakında Kaldırılıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde Rum polisinin Yoannidis’e hazırladığı raporun içeriğine yer verdi.

Habere göre “dikenli tellerin yerleştirilmesiyle gayrı resmi olmasına rağmen mevcut yeni bir ‘sınır’ oluşturulduğu” belirtilen raporda “Yeşil Hat var, ara böle var, şimdi dışa başka mesajlar veren üçüncü bir sınır var, bu nedenle artık siyasi kriterlerle de değerlendirilecek bir konudur” ifadesi kullanıldı. Dikenli tellerden bölgede sakin Rumların da rahatsız olduğu ve sıkıntı çektiği hatırlatıldı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, 31 Temmuz ve 1 Ağustos 2024’te tarihleri arasında ara bölgeye geçerek sığınma başvurusunda bulunmak üzere Rum tarafında gitmek isteyen, Rum tarafı kabul etmediği için BM Barış Gücü tarafından Eylence ve Gayretköy taraflarında oluşturulan iki çadır kentte kalan 70 göçmen meselesinin kış gelmeden kapatılmasına yönelik prosedürler işlemekte olduğunu yazdı.

Habere göre, Rum tarafı BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden, Türkiye’den yola çıktıkları gerekçesiyle, bazılarını geri kabul etmesi için Türkiye nezdinde girişimde bulunmasını istedi. Türkiye bazılarını kabul ederse, Rum Yönetiminin de geriye kalanları kabul edeceği ve böylece sorunun biteceği öne sürüldü. Türkiye’nin Cenevre’deki Daimi Temsilcilik Ofisi ile temasa geçildiği ve cevabının beklendiği de eklendi.

