Nuris "Korku, ırkçılık veya yabancı düşmanlığı işlemek niyetim yok”

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Purnara mülteci kampında bin 100 AİDS, 800 de tüberküloz vakası olduğuna dair açıklamasına gelen tepkiler üzerine, “İddia edildiği gibi korku, ırkçılık veya yabancı düşmanlığı işlemek niyetim yok” dedi.

Politis’in haberine göre, Nuris dün yaptığı açıklamada, bahse konu sözleri, bir gazetecinin sorusu üzerine Purnara’daki koşulları anlatmak için söylediğini belirterek, sözlerinin, mevcut hükümetin mülteci politikasını benimsemeyen bazı siyasi çevreler tarafından sözlerinin istismar edilmeye çalışıldığını savundu.

“Korku, ırkçılık veya yabancı düşmanlığı işlemek niyetim olmadı ve yoktur. Binlerce düzensiz mültecinin ülkemize örgütlü ve sistemli şekilde yönlendirilmesinden infial ve kaygı duyuyorum” diyen Nurisi kamptaki sıhhi durum hakkındaki sözlerini bir gazetecinin sorusu üzerine, karşılaşılan sorunları anlatmak için söylediğini belirterek “sağlık örgütlerine gönüllü katılan bir kişi olarak, hastaları hedef alacak en son kişi benim. Öyle anlaşıldıysa da özür dilerim” dedi.

