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Niyazi Kızılyürek ve Yorgos Yeorgiu, casus zanlısı meselesini AP'ye taşıyacak

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Askerî yasak bölgeyi fotoğraflamak ve gerekli mercilerden izin almadan iki adet telsiz kullanmakla suçlanan Andreas Sutcis isimli Rum zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını “saçma” diye niteleyen Kızılyürek ile Yeorgiu, bu tür eylemlerin “iki toplum arasındaki ortamı dinamitlediğini” iddia ederek meseleyi Avrupa Parlamentosu’na götürecekleri bildirildi

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Niyazi Kızılyürek ve Yorgos Yeorgiu, casus zanlısı meselesini AP'ye taşıyacak
Askerî yasak bölgeyi fotoğraflamak ve gerekli mercilerden izin almadan iki adet telsiz kullanmakla suçlanan Andreas Sutcis isimli Rum hakkındaki tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılmasına tepki gösteren AKEL’li Avrupa Milletvekilleri Niyazi Kızılyürek ve Yorgos Yeorgiu’nun, meseleyi Avrupa Parlamentosu’na götüreceği bildirildi.
Politis ve Haravgi’nin haberine göre yayımladıkları ortak açıklamada, casus zanlısı Sutcis’in tutukluluk süresinin uzatılmasını “saçma” diye niteleyen Kızılyürek ile Yeorgiu, bu tür eylemlerin “iki toplum arasındaki ortamı dinamitlediğini” iddia etti.
Ortak açıklamada “Lisi” (Akdoğan) kökenli Sutcis’in “Kıbrıs’ın ve halkının yeniden birleşmesinden yana tanınmış bir aktivist olduğu” Kıbrıslı Türklerin “büyük bölümü ile çok dostane ilişkiler” içerisinde olduğu ve KKTC’yi sıklıkla ziyaret ettiği, “eyleminin her iki toplumdaki aşırı unsurlarca hedef alınmasının sebebinin de bu olduğu” öne sürüldü.
Kızılyürek ve Yeorgiu Avrupa Milletvekilleri olarak destek belirttikleri casus zanlısının “derhal serbest bırakılmasını” istedikleri açıklamalarında, “meseleyi Avrupa Parlamentosu’nun gündemine getireceklerini ve serbest bırakılana kadar her fırsatta AB organlarına götüreceklerini” kaydetti.
 
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