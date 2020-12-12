Nikolas Papadopulos, covid-19 temaslısı olduğunu gizledi

Güney Kıbrıs’taki DİKO partisi başkanı Nikolas Papadopulos’un Covid-19 testi pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu gizlediği ve ilgili protokolleri ihlal ettiği haber verildi.

Politis gazetesi manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Rum kesiminin tamamı, korona virüs pandemisinin yayılmasının önlenmesi için yeni ve sert kısıtlamalar çemberi içerisine girerken, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un ise Rum Meclisi üyelerini, bir vakanın yakın temaslısı olduğu konusunda bilgilendirme zahmetine girmediğine işaret etti.

Papadopulos’un geçtiğimiz akşam aile çevresinde pozitif bir vaka olduğu konusunda bilgilendirildiğini yazan gazete, Papadopulos’un ise açıklamasında test yaptığını, bunun negatif çıktığını ve vakayla temas etmediği bir yerde olduğunu söylediğini belirtti.

Ancak Papadopulos’un geçtiğimiz günlerde pozitif çıkan vakayla yakın temas içinde olduğunu yazan gazete, Papadopulos’un ayrıca meslektaşlarını pozitif bir vakanın temaslısı olduğu konusunda bilgilendirmeden, meclis toplantılarına katıldığını belirtti.

Gazete Papadopulos’un kendini karantinaya aldığını söylemesine rağmen, “güvenilir bilgilerin” Papadopulos’un dün parti binasında olduğunu ve faaliyette bulunduğunu belirttiklerini ekledi.