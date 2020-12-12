banner583
banner572
MINI'den ev konforunda bir konsept
MINI'den ev konforunda bir konsept
16 0
Her yeri çöplüğe çevirdik
Her yeri çöplüğe çevirdik
19 0
 
Fenerbahçeliler Derneği teşekkür gecesi düzenledi
Fenerbahçeliler Derneği teşekkür gecesi düzenledi
18 0
Yeni kabine için ne dediler?
Yeni kabine için ne dediler?
93 0
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
51 0
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
67 0
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
22 0
banner529
banner570

Nikolas Papadopulos, covid-19 temaslısı olduğunu gizledi

banner476

banner577
Nikolas Papadopulos, covid-19 temaslısı olduğunu gizledi

Güney Kıbrıs’taki DİKO partisi başkanı Nikolas Papadopulos’un Covid-19 testi pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu gizlediği ve ilgili protokolleri ihlal ettiği haber verildi.

Politis gazetesi manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Rum kesiminin tamamı, korona virüs pandemisinin yayılmasının önlenmesi için yeni ve sert kısıtlamalar çemberi içerisine girerken, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un ise Rum Meclisi üyelerini, bir vakanın yakın temaslısı olduğu konusunda bilgilendirme zahmetine girmediğine işaret etti.

Papadopulos’un geçtiğimiz akşam aile çevresinde pozitif bir vaka olduğu konusunda bilgilendirildiğini yazan gazete, Papadopulos’un ise açıklamasında test yaptığını, bunun negatif çıktığını ve vakayla temas etmediği bir yerde olduğunu söylediğini belirtti.

Ancak Papadopulos’un geçtiğimiz günlerde pozitif çıkan vakayla yakın temas içinde olduğunu yazan gazete, Papadopulos’un ayrıca meslektaşlarını pozitif bir vakanın temaslısı olduğu konusunda bilgilendirmeden, meclis toplantılarına katıldığını belirtti.

Gazete Papadopulos’un kendini karantinaya aldığını söylemesine rağmen, “güvenilir bilgilerin” Papadopulos’un dün parti binasında olduğunu ve faaliyette bulunduğunu belirttiklerini ekledi.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.