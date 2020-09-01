Neofitu'ya göre, sonbahar sonlarında Kıbrıs sorununda önemli gelişmeler olacak

Neofitu, sonbahar sonlarında Kıbrıs sorununda gelişmeler yaşanmasının beklendiğini ve bundan ötürü siyasi liderliğin uygun şekilde hazırlanması gerektiğini, çünkü karşılarında Kıbrıslı Türklerin değil, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunacağını iddia etti

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, KKTC’de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin akabindeki dönemde, Kıbrıs sorununda önemli gelişmeler yaşanacağından söz ettiği haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, dün düzenlediği basın toplantısında konuşan Neofitu, sonbahar sonlarında Kıbrıs sorununda gelişmeler yaşanmasının beklendiğini ve bundan ötürü siyasi liderliğin uygun şekilde hazırlanması gerektiğini, çünkü karşılarında Kıbrıslı Türklerin değil, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunacağını iddia etti.

Konuşmasında Maraş konusuna da değinen ve Ekim ayına kadar toprak üzerinde herhangi bir şey olacağına dair endişeli olmadığını ifade eden Neofitu, ekstra kışkırtıcı eylemlerin devam etmeyeceğini çünkü sonbaharda Kıbrıs sorunundaki önemli gelişmelerin eli kulağında olduğuna dair inancının güçlü olduğunu ifade etti.

Basın toplantısında ekonomi konusundan da söz eden Neofitu, bu yazın turizm açısından kayıp yıl olduğunu, ancak ekonominin temposunda 2021 yılında bir artış olacağını da belirtti.

Ulusal konularda önümüzdeki Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gelişmeler yaşanacağından emin olduğunu ve bundan ötürü siyasi liderlik olarak buna uygun şekilde hazırlanmaları gerektiğini yineleyen Neofitu, Rum tarafı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in her daim Kıbrıs sorununun çözümünü istediğini de öne sürdü.

Neofitu “Türkiye Cumhurbaşkanının provokasyonları ve gündelik yasadışı eylemlerine rağmen, sağduyu ve bilgelikle hazırlanmaları ve sonbahar sonuna doğru olan gelişmeler yaşandığı zaman, hazır olmaları gerektiğine” işaret etti.