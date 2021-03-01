banner583
banner590
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
14 0
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
17 0
 
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
35 0
68 0
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
107 0
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
30 0
Bayern Munih, İtalya’da coştu
Bayern Munih, İtalya’da coştu
26 0
banner529
banner570

Neofitu, koruma masraflarını üstlendi

banner476

Neofitu, koruma masraflarını üstlendi

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, korumalığını yapan dört polisin 2021 yılındaki maaşlarının ödenmesi için, devletin kasasına 80 bin Euro yatırdığı belirtildi.

Paranın geçen Ocak ayı sonunda Rum Meclisi muhasebesi aracılığıyla yatırıldığını yazan Politis gazetesi, Neofitu’nun, Rum Polis Genel Müdürüne gönderdiği bir mektubunda, koruması olarak kalacak olan polislerin maaşlarının parti tarafından polise ödenmesini istediğini belirtti.

Gazete, pratikte bunun gerçekleşmesi mümkün olmadığı için, yani polise para ödenemeyeceği için, Neofitu’nun söz konusu meblağı Rum Meclisi muhasebesi aracılığıyla yatırdığını ekledi.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.