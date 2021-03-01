Neofitu, koruma masraflarını üstlendi

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, korumalığını yapan dört polisin 2021 yılındaki maaşlarının ödenmesi için, devletin kasasına 80 bin Euro yatırdığı belirtildi.

Paranın geçen Ocak ayı sonunda Rum Meclisi muhasebesi aracılığıyla yatırıldığını yazan Politis gazetesi, Neofitu’nun, Rum Polis Genel Müdürüne gönderdiği bir mektubunda, koruması olarak kalacak olan polislerin maaşlarının parti tarafından polise ödenmesini istediğini belirtti.

Gazete, pratikte bunun gerçekleşmesi mümkün olmadığı için, yani polise para ödenemeyeceği için, Neofitu’nun söz konusu meblağı Rum Meclisi muhasebesi aracılığıyla yatırdığını ekledi.