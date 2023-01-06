Neofitu endişeli

Rum siyasiler, BM Genel Sekreteri’nin resmi olarak henüz yayımlanmayan UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin rapor taslağı konusunda açıklamalarda bulundular.

Habere göre DİSİ Başkanı ve başkan adayı Averof Neofitu, taslak içerisinde kaydedilenlere yönelik endişesini dile getirirken, 1 Mart itibarıyla Güney Kıbrıs’ın yeni bir başkana sahip olacağını, yeni başkanın, uluslararası unsur tarafından, özlü müzakerelerin yeniden başlayıp başlamayacağı ve Guterres çerçevesiyle hem fikir olup olmadığını yanıtlamaya çağrılacağını ifade etti.

Neofitu, bu noktada farklı ve belirsiz yanıtlara yer olmadığını, güvenirliliğin ölçüleceğini belirtti.

Uluslararası unsurun, gelecek başkanın gerekli iradeye sahip olmadığı üzerinde anlaşmaya varılan çerçeveye aykırı olarak partiler tarafından kuşatıldığını tespit etmesi durumunda o zaman Kıbrıs sorununa ilişkin olguların daha da kötü hale geleceğini ifade eden Neofitu, kendi misyonlarının, uluslararası unsurun yanlarında olduğu çıkmazı aşmak olacağını belirtti.

Neofitu, bunları da, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılmasına yönelik ciddi ve hayata geçirilebilir önerileri masaya getirerek, inisiyatiflerle yapacaklarını ifade etti.

