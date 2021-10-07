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“Nautika Geo” araştırma gemisi, Larnaka limanına demirledi

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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail tarafından, East Med projesi çerçevesinde araştırma yapmakla görevlendirilen “Nautika Geo” isimli geminin Türk savaş gemilerince iki kez rahatsız edilmesi sonrasında Larnaka limanına demirledi

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“Nautika Geo” araştırma gemisi, Larnaka limanına demirledi

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail tarafından, doğal gaz boru hattı “EastMed” projesi için araştırma yapmak üzere görevlendirilen Malta bandıralı “Nautika Geo” araştırma gemisinin, Türkiye’nin sözde tehditleri sonrasında dün Larnaka limanına demirlediği bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail tarafından, East Med projesi çerçevesinde araştırma yapmakla görevlendirilen “Nautika Geo” isimli geminin Türk savaş gemilerince iki kez rahatsız edilmesi sonrasında Larnaka limanına demirlediğini iddia etti.

Haberde, Türk gemilerinin bu eyleminin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından AB-Batı Balkanlar Zirvesi çerçevesinde gündeme getirildiği belirtilirken Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarına da geniş yer verildi.

Gazete, “ExxonMobil” şirketinin Kasım ayında “Glafkos” yatağında doğrulama sondajı yapmasının, Total ve ENI şirketlerinin ise 2022 başlarında faaliyetlerine geri dönmelerinin beklendiğini de belirtti.

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