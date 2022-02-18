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NATO'nun 4 “Typhoon” savaş uçağı Ağrotur Üssüne konuşlandı

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NATO'nun 4 “Typhoon” savaş uçağı Ağrotur Üssüne konuşlandı

 Ukrayna krizi nedeniyle NATO’nun Doğu Avrupa’daki varlığını güçlendirmek amacıyla 4 “Typhoon” savaş uçağının, pazartesi akşamı Ağrotur Üssüne konuşlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberinde İngiliz Savunma Bakanlığı’nın “savaş uçaklarının ileriki günlerde Doğu Avrupa semalarında uçacağı” şeklindeki açıklamasına da yer verdi.

Gazete açıklamada ayrıca Estonya’daki askeri personel sayısının artırıldığı ve Doğu Akdeniz bölgesine savaş gemilerinin gönderildiğinden de bahsedildiğini yazdı.

AKEL

Öte yandan Haravgi gazetesine göre AKEL bir açıklama yaparak İngiliz savaş uçaklarının Ağrotur Üssünde bulunmasının İngiltere tarafından “Kıbrıs ve halkına” karşı provokasyonu teşkil ettiğini belirtti.

AKEL, bu tür gelişmelerin ülkenin güvenliği için sadece tehlike yarattığını ifade etti ve NATO’nun saldırı hedefleri için Kıbrıs topraklarının kullanılmasına rıza göstermediği konusunda İngiliz hükümetine net mesaj göndermesi için de hükümete çağrıda bulundu.

SİR  HOYLE İNGİLİZ ÜSLERİNİ ZİYARET ETTİ

Haravgi gazetesi bir başka haberinde Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle’un, geçtiğimiz Çarşamba günü İngiliz Üslerini ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Sir Hoyle ziyareti sırasında Üsler Komutanı eşlik ederken, Sir Hoyle personelle konuşma imkanı buldu.

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