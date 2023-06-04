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Nami: “Türkiye’nin ekonomi alanında gördüğü baskılar Kıbrıs sorununa ivme katabilir”

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Nami: “Türkiye’nin ekonomi alanında gördüğü baskılar Kıbrıs sorununa ivme katabilir”
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Eski Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami Haravgi gazetesi ve Astra radyosuna verdiği söyleşide önümüzdeki dönemde Kıbrıs sorununda yeni bir fırsat penceresi açılacağını söyledi.
Haravgi’nin aktardığına göre Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan sonra şekillenen ortamı yorumlarken Türk ekonomisinin durumunu Kıbrıs sorunu ile bağdaştırdı.
Bu çerçevede, Türk tarafınca ileri götürülen iki devlet politikasının büyük ölçüde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyası için kullanıldığını söyleyen Nami “çok milliyetçi bir tavır ancak seçimlerin geride kaldığı şimdi egemen tutum ekonomik gerçeklerdir. Türkiye’nin ekonomi alanında gördüğü baskılar Kıbrıs sorununa ivme katabilir” dedi.
 
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