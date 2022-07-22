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Nadir görülen siyah flamingo Ağrotur tuz gölüne yeniden geldi

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Nadir görülen siyah flamingo Ağrotur tuz gölüne yeniden geldi
Nadir görülen dişi siyah flamingonun, yedi yıl içerisinde 5’inci kez Ağrotur tuz gölüne yeniden geldiği haber verildi.
“Melanizm” adlı genetik farklılıktan mustarip olan siyah flamingonun, 2015'te ilk kez Ağrotur tuz gölüne geldiğini ve dünyada büyük bir ilgiyle karşılandığını yazan Alithia gazetesi, İngiliz Üslerinden yapılan açıklamaya dayanarak, Ağrotur Çevre Eğitimi Merkezi Müdürü Dr. Thomas Hacıkiriaku’nun flamingoyu görmekten ötürü heyecanlı olduğunu dile getirdiğini belirtti.
Flamingoya “Melani” isminin verildiğini belirten Hacıkiriaku, flamingonun bu yıl 10’uncu yaşını kutladığını da ekledi.
 
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