“Müzakerelerin başlamasını istiyoruz”

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasını arzuladıklarını belirterek, ülkenin yeniden birleşmesi için girişim yaptıklarını vurguladı

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos önceki gün Rum Meclisi’nde yaptığı konuşmada Hristodulidis hükümetinin Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerine değindi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Kombos’un önceki gün Rum Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Rum hükümetinin, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlamasını talep ettiğini söylediğini yazdılar.

Kombos konuşmasında, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasını arzuladıklarını belirterek, ülkenin yeniden birleşmesini istedikleri için girişim başlatmaları gerektiğini, bunu da yaptıklarını vurguladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in temasları sırasında, BM’nin rolünün düşürülemeyeceği konusunda net mesaj verdiğini ifade eden Kombos, BM’nin şu anda müzakerelere yeniden başlanmasını sağlama konusunda ciddi zorluklar yaşamakta olduğunu gördüklerini, AB’nin ise, katalizör olarak hareket ederek, müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli araçlara ve imkanlara sahip olduğuna inandıklarını savundu.

Türkiye’ye yaptırımlar uygulanması konusuna da değinen Kombos, “yaptırımların, aksi istikamette hareket edilmesi, yani Maraş’taki çalışmaların genişletilmesi veya MEB’de yeni sondajlar yapılması durumunda gündemde olan unsurlar olduklarını” belirtirken “bu tip eylemler konusunda bizim ciddi bilgilerimiz ve hazırlığımız var” şeklinde konuştu.

“Biz şimdi olumlu işaretlere sahip olan önerimize odaklanıyor ve diyaloğun yeniden başlaması için bu adımları atıyoruz” ifadesini kullanan Kombos, AB’nin temsilci ataması konusundaki beklentilerin azaldığı şeklindeki eleştirileri de reddederek, “burada konu, önerinin uygulanabilirliğidir ve şu anda daha fazlasını söylemem de mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Kombos, KKTC’nin düzeyinin yükseltilmesine dair “örgütlü çabalarının hayata geçirilebilir olmadığını, imaj sömürüsü olduğunu” iddia ederek, bu çabaya müdahil olan ülkeler ve AB’yle temas halinde olduklarını, gerektiğinde de sert müdahalede bulunduklarını öne sürdü.

Alithia gazetesi ise Kombos’un, Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) üyeliğine onay vermelerinin ise söz konusu olmayacağını yinelediğini yazdı. Yunanistan’ın bu desteğine ilişkin kararını kendilerine önceden bildirdiğini ifade eden Kombos, buna karşın Güney Kıbrıs’ın Türkiye’nin üyeliğini desteklemesinin söz konusu olamayacağını yineledi.

