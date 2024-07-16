"Müzakereler yakında başlayacak"

Hristodulidis, tüm tahriklere, uygunsuz koşullara ve yasa dışı ziyaretlere rağmen, özlü müzakerelerin yeniden birleşme ve “işgalin sona ermesi” hedefiyle yakın zamanda yeniden başlayacağına inandığını söyledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 15 Temmuz 1974 Yunan cuntası darbesinin yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamada bulundu.

Politis gazetesinin haberine göre Hristodulidis, önceki gün düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, tüm “tahriklere”, uygunsuz koşullara, itirazlara, “yasa dışı ziyaretlere” ve etkinliklere rağmen, özlü müzakerelerin yeniden birleşme ve “işgalin sona ermesi” hedefiyle yakın zamanda yeniden başlayacağına inandığını dile getirdi.

Habere göre Hristodulidis, statükonun Kıbrıs sorununa çözüm olamayacağını ve Kıbrıs için bir gelecek teşkil edemeyeceğini belirtti.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununda arzu edilen çözümün AB ilke ve değerleri zeminindeki iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon olduğunu yineledi.

